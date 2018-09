Grève de l'équipe de nuit de DHL à Brucargo

Une grande partie de l'équipe de nuit de la société de logistique DHL à Brucargo, la partie cargo de Brussels Airport, a débrayé durant la nuit de mercredi à jeudi. Ce mouvement a éclaté en raison d'un mauvais climat de travail dans le nouveau bâtiment utilisé depuis un an, explique-t-on de source syndicale.

La qualité de l'air dans ce bâtiment est mauvaise, dénonce Conny Vandenbosch, du syndicat socialiste BBTK, avec des températures trop chaudes en été et trop froides l'hiver. "Les travailleurs reçoivent également peu de respect de la direction. Malgré les promesses d'une automatisation plus poussée, beaucoup de jobs restent physiquement très lourds".

Le syndicat réclame également une augmentation de la prime de nuit et une intervention dans les frais de déplacement.

Si l'équipe de jour est bien au travail, le syndicat n'exclut pas un nouveau débrayage cette nuit. "La direction a promis par le passé de faire réaliser une analyse des risques psychosociaux mais elle n'a toujours pas été réalisée. Durant la concertation cette nuit, des promesses vagues ont de nouveau été faites mais c'était insuffisant pour les travailleurs. Pour les revendications salariales, on nous renvoie à la direction internationale à Bonn. Je m'attends dès lors à ce qu'on ne travaille pas non plus la nuit prochaine", conclut Conny Vandenbosch.