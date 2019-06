Grève dans les hôpitaux publics bruxellois : Les syndicats déçus de la rencontre avec la direction

La réunion entre les délégués syndicaux et la direction du réseau Iris s’est terminée en fin de matinée. Le personnel en grève depuis ce dimanche soir réclamait une hausse des rémunérations et une amélioration de la qualité du travail. Mais à l’issue de la rencontre, les représentants du personnel se disaient déçus. La direction leur propose de former dès ce mois de juin, des groupes de travail et ensuite d'adresser, ensemble, les revendications à l’état fédéral.

A ce stade, il serait difficile d’aller plus loin. "Nous n’avons pas de marge de manœuvre", déplore Etienne Wery, l’administrateur général du réseau Iris. Selon lui, les coupes budgétaires que l’état fédéral fait peser sur le secteur hospitalier, ont détérioré la situation. Quinze millions d’euros auraient ainsi été perdus depuis fin 2016.

Les syndicats, de leur côté, n’excluent pas de nouvelles actions en front commun. Des actions qui pourraient prendre la forme d'arrêt de travail et non plus de grève.