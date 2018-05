Grève chez De Lijn: les réseaux urbains principalement touchés

Les réseaux urbains de De Lijn sont les plus perturbés au deuxième jour de la grève menée par les syndicats socialiste et libéral. Anvers semble être la ville la plus touchée. Les chauffeurs volontaires ont été dépêchés sur les axes prioritaires, indique l'entreprise de transport en commun.

Dans la Métropole, un tram sur trois et un bus sur cinq roulaient vendredi matin. Dans le Limbourg, deux tiers des trajets étaient assurés, tandis qu'on atteignait les 70% dans le Brabant flamand. À la Côte, environ un tiers des bus sont en service, tandis qu'un tiers des trams sillonnaient le littoral.

Le trafic des trams est également perturbé à Gand, où 40% des bus roulent.

Les deux syndicats poursuivront leur grève jusque dimanche. Ils protestent contre la nouvelle structure du groupe De Lijn. Le syndicat chrétien et les sous-traitants ne soutiennent pas le mouvement.