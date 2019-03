Grève à la STIB: accord trouvé avec la direction, la circulation entièrement rétablie

Toutes les lignes de tram circulent à nouveau normalement à Bruxelles. Mardi matin, cinq lignes de tram ont été perturbées ce mardi matin. Des employés de trois dépôts de la STIB ont décidé d’arrêter le travail à la suite d’une agression survenue le week-end dernier dans la station de pré-métro Lemonnier dans le centre-ville.

"Cet arrêt de travail fait suite à un incident à la station Lemonnier entre tiers vendredi soir, un incident grave. Suite à cela certains conducteurs ont estimé qu’ils ne se sentaient pas en sécurité en étant dans cette station. Aucun membre du personnel n’a été impliqué dans cette agression. C’est une agression entre voyageurs ", précise Francoise Ledunne, porte-parole de la Stib.

Accord direction-syndicats

Un accord a finalement été signé entre direction et syndicats, mais la reprise est progressive et encore partielle, les grévistes liés à un des trois dépôts concernés par le mouvement de grogne demandant à être payés pour la durée de leur arrêt de travail, a précisé une porte-parole de la Stib.

Dans l'accord signé, la Stib s'est engagée à contacter les autorités locales et la police fédérale pour essayer d'améliorer la situation. En attendant, les changements de service ne se feront plus dans la station Lemonnier, mais en amont ou en aval. De plus, la demande syndicale de supprimer le wifi dans la station pour éviter que des gens ne s'attardent trop longtemps sur place a été accordée.

Pour la demande des agents du dépôt de l'avenue du Roi de payer normalement la journée de travail, la Stib remarque qu'il n'y a pas eu de dépôt de préavis et que les cas de grèves spontanées prévus dans les accords sectoriels relèvent d'un incident impliquant un agent, ce qui n'a pas été le cas ici.