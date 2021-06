Grêle et pluies diluviennes : certaines cultures réduites en bouillie

Juste au moment où on peut les cueillir, toute la culture est réduite à néant

Le maraîcher évalue ses pertes à 25.000 ou 30.000 euros, un coup très dur, "à la fois financièrement et au niveau du moral". "Les fraises c’est un gros investissement en temps et en main-d’œuvre. On les plante au mois d’août, on les désherbe, on les paille, on les nettoie à nouveau au printemps, on met les tunnels dessus. Juste au moment où on peut les cueillir, toute la culture est réduite à néant. Mes ouvriers et moi, on est découragés."

Comme bien d’autres maraîchers Laurent Born ne touchera aucune compensation pour ces pertes. "La grêle n’est pas reconnue comme calamité agricole et je ne suis pas assurée contre ce risque, donc c’est une perte sèche", précise-t-il.