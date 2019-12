Gregor Chapelle, directeur général d’Actiris, postule chez Wallonie-Bruxelles Enseignement

Gregor Chapelle va-t-il bientôt quitter ses fonctions chez Actiris ? Il vient en tout cas de postuler pour le poste d’Administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement, le réseau d’enseignement organisé par la Communauté française qui chapeaute 500 établissements scolaires et internats et quelque 210.000 élèves.

Gregor Chapelle nous a confirmé l’information mais ne souhaite pas faire plus de commentaires à ce stade étant donné qu’il n’est que candidat.

Je serais heureux d’utiliser tout ce que j’ai appris à Actiris pour me mettre au service des équipes éducatives de W-BE

Dans une lettre, destinée au personnel d’Actiris, il affirme que le choix de postuler n’a pas été simple. Avant de rajouter : "[…] en tant qu’experts de l’emploi, vous êtes bien placés pour connaître le défi gigantesque que représente notre amont : l’école. Notre collectivité a besoin d’une école plus équitable et plus efficace, plus démocratique et plus performante […]. Et je serais heureux d’utiliser tout ce que j’ai appris à Actiris pour me mettre au service des équipes éducatives de W-BE et de contribuer à les soutenir dans le soin qu’elles apportent à nos enfants et à nos jeunes".

Gregor Chapelle souligne toutefois sur le fait que malgré cette candidature, il reste aujourd’hui à 100 pour-cent au service d’Actiris. Et d’insister : "Si je n’étais pas retenu pour assumer cette responsabilité, vous pourrez compter sur mon enthousiasme intact pour continuer à poursuivre ensemble notre magnifique raison d’être".

En poste depuis 2011 chez Actiris, le mandat de Gregor Chapelle cours jusqu’au premier juin 2021.