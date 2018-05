Greenpeace 'vend' des bocaux d'air pur à la gare d'Anvers Central

Des militants de Greenpeace ont vendu des bocaux contenant de l'"air pur" en provenance des Alpes suisses et des fjords norvégiens à la gare d'Anvers Central. Avec cette action ludique, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne européenne Clean Air Now, l'organisation environnementale veut à nouveau attirer l'attention des autorités communales sur la problématique de la pollution et la mauvaise qualité de l'air à Anvers.

Greenpeace estime que l'on privilégie encore trop la voiture tant à Anvers que dans d'autres villes européennes. "L'introduction de la zone à basse émission à Anvers était positif, mais pour rendre notre air à nouveau pur, il faut au plus vite se séparer des voitures à essence et au diesel. Nous devons davantage utiliser le vélo et moins la voiture. C'est pourquoi nous militons pour une infrastructure cyclable plus sûre et un transport en commun plus efficace", explique Luc Van den Dorpel de Greenpeace Anvers.

Des actions similaires étaient organisées en plusieurs endroits en Europe dans le cadre de la semaine Clean Air Now.