Greenpeace offre un moteur à combustion interne aux négociateurs bruxellois

Ce lundi, Greenpeace a offert un moteur à combustion interne aux négociateurs bruxellois alors que PS et Groen doivent rencontrer les représentants d’Ecolo, de DéFI, de Groen, de one.brussels afin d’entamer les négociations devant aboutir à la formation du prochain gouvernement bruxellois.

"On pense que les négociateurs sont devant une opportunité : celle de sortir pour Bruxelles d’une mobilité qui tourne exclusivement autour de la voiture et de sortir d’une technologie très négative pour le climat", déclare Elodie Mertz, experte qualité de l’air chez Greenpeace.

"Le moteur à combustion interne [que l’on trouve dans les voitures à essence/diesel ndlr.] nuit à notre santé et notre climat", poursuit-elle. "C’est pour nous l’occasion de leur rappeler qu’ils sont à l’aube d’un possible grand changement. On est là pour leur rappeler qu’ils peuvent saisir cette opportunité".