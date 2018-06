GreenLab récompense trois nouvelles start-up vertes

Le recyclage mis à l'honneur

Des meubles fabriqués à base de carton recyclé, des portions de légumes conservées par lacto-fermentation, des insectes transformés en croquette pour chiens ... Tous ces projets ont en commun d’être écologiques, durables et portés par de jeunes entrepreneurs. Après 6 mois de coaching et de conseils, Imad et Nahla ont séduit le jury avec leur start-up qui recycle l'huile de friture usagée chez les particuliers : "A présent on voudrait pouvoir engager le maximum de personnes dynamiques quelles que soient leurs qualifications... Nous sommes entrepreneurs. Nous avons envie de découvrir et d'évoluer. À travers notre projet on veut contribuer à faire entrer Bruxelles dans le zéro déchet".