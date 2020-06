Grands-Prés à Mons: bientôt un parc près de l'avenue des Bassins mais d'abord les travaux d'assainissement

Opérateur spécialisé dans l’assainissement des sols pollués, la SPAQUE s’attaque à l’assainissement d’une zone du site des Grands Prés à Mons située le long de l’avenue des Bassins, en bordure de l’ancien canal Mons-Condé.

Les travaux de débroussaillage préparatoires ont déjà été effectuée et c’est normalement ce mardi 30 juin que les excavatrices devraient entrer en action. Une fois ce site de 1,6 hectare assaini, il sera reconverti en parc public pour assurer la liaison entre la gare de Mons et la zone d’activité économique voisine des Grands Prés.

Ces travaux d’assainissement devraient être assez rapides puisque Caroline Charlier, chargée de communication à la SPAQUE, parle d’une fin de chantier pour la fin de l’été, début de l’automne. Les aléas de la météo et/ou de mauvaises surprises au cours des excavations ne sont cependant pas à exclure.

Un peu de tout

Le site Grands Prés présente une contamination des sols et des eaux souterraines en métaux lourds, hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et polycycliques (HAP) et hydrocarbures pétroliers. Un passif qui s’explique par les activités antérieures qu’a connu ce site qui a accueilli, sur la partie nord, de 1850 à 1970, une cour aux marchandises, et au sud, de 1924 à 1976, un dépôt pétrolier.

Pour permettre le développement du projet de la Ville de Mons, la SPAQUE entreprendra donc l’excavation et l’évacuation en centres agréés des terres contaminées en métaux lourds, hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et polycycliques (HAP) et hydrocarbures pétroliers. Les eaux souterraines devront également être pompées et traitées. Enfin, les zones excavées seront remblayées au moyen de terres saines puis recouvertes de terres végétales. Ce chantier s’effectue dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2020.

Un parc public

Une fois l’assainissement terminé, la Ville de Mons aménagera un parc public. Une zone appelée "plage" sera créée le long de la Haine et sera équipée de jeux pour enfants, modules de sport, etc. Un bassin d’eau de faible profondeur,maximum 1 mètre, sera construit au sud-ouest du site. Une voie pour dédiée à la mobilité douce, piétons et cyclistes, traversera le site d’Ouest en Est, le long de l’avenue des Bassins.