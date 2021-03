Bruxelles compte plus de 5300 personnes sans-abri et mal-logées en 2020. Une augmentation de près de 30% par rapport à 2018, on vous en parlait dans cet article. Le rapport de Bruss’Help relaie aussi un autre chiffre très interpellant : le nombre d’enfants sans-abri ou mal logés passe de 612 en 2018 à plus de 930. Qui sont-ils ? Dans quelles conditions vivent-ils ? Derrière les chiffres : les réalités de trois familles.

Grandir dans des centres d'urgence, des squats: le nombre d'enfants mal-logés a explosé en deux ans à Bruxelles - © Tous droits réservés

Un départ du Maroc, un détour par la Norvège, puis la Belgique. Des tensions avec sa famille, un titre de séjour qui n’est plus valide. Alors, Wafaa a bricolé des solutions de logement ces dernières années. "Je suis restée chez ma copine 2 ou 3 mois. Elle m’a dit : tu ne peux pas rester avec moi, tu es enceinte. Je suis allée dans une autre maison, mais c’était compliqué. Sans travail, sans rien. Et le papa de ma fille ne voulait pas la reconnaître".

Alors, Wafaa et sa fille ont poussé la porte du centre Ariane à Forest. "Ça se passe bien, avec les travailleurs, les résidents. Même si les démarches sont lentes et compliquées". Nour, que l’on surnomme bonbon rose, s’y sent comme un poisson dans l’eau.

Expulsions, incendie, violences conjugales

Dans cette petite structure d’une quarantaine de places, les poussettes se bousculent dans l’entrée. Le réfectoire est quasiment vide, les résidents préfèrent rester discrets en raison de notre présence. Dehors, sous la pluie fine, des petits vélos sont figés. On imagine la vie qu’il peut y régner, quand les enfants sont rentrés de la crèche, de l’école.

Au centre d’accueil d’urgence, on sent que la crise sanitaire et économique a soufflé sur des situations déjà fragiles : "ce sont ces situations particulières, où les gens avaient un logement précédemment mais un logement qu’ils n’ont pas pu garder pour diverses raisons : expulsions, incendie, problèmes de violence dans le couple, etc.", explique Xavier Godfrin, responsable psychopédagogique au centre Ariane.

Le record, c’est la sortie de l’hôpital

Les enfants représentent la moitié de la population du centre. Souvent, ils sont très jeunes : "D’année en année, la moitié du public accueilli, ce sont des enfants et la moitié sont des moins de 6 ans, et donc régulièrement des tout-petits, moins d’un an, voire nourrisson. Donc le 'record', c’est la sortie de l’hôpital", se souvient Didier Stappaerts, directeur du centre Ariane.

Le centre met la priorité sur l’accompagnement des enfants. Avant, "on avait parfois tendance à plus se focaliser sur les parents, évidemment", concède Xavier Godfrin. On les inscrit à la crèche ou à l’école.

Hébergés dans les centres d’urgence

A Bruxelles, ces enfants sans-abri ou mal-logés sont de plus en plus nombreux. Résultat d’un comptage réalisé en novembre dernier par Bruss’Help : "C’est un signal d’alarme que l’on a constaté" pour François Bertrand, directeur de Bruss’Help. "Près de 930 enfants sont dénombrés toutes catégories confondues. Dont 12 enfants en rue. C’est un signal inquiétant : on les retrouve ces enfants majoritairement avec leur famille ou leur mère dans les différents centres d’hébergement et logements de transit. C’est une forte augmentation lors du dernier dénombrement : ils étaient environ 600". 80% de ces enfants ont moins de 12 ans.

Il faut dire qu’avec le confinement, la région a débloqué au moins 20 millions d’euros, elle a "réquisitionné" des hôtels pour soulager les structures d’urgence et ouvrir des places supplémentaires pour les sans-abri.

A l’Hospitalière : Osman, Mohammed et Archie-Joswa

Des enfants grandissent aussi dans des bâtiments inoccupés, comme dans cette ancienne clinique de Saint-Gilles, sur la petite ceinture. Ce sont une soixantaine de sans-papiers issus de quatre collectifs (VSP, le collectif des travailleurs et travailleuses sans-papiers et Migrants Libres) qui s’y sont installés. Osman et Mohammed ont 7 mois et déjà plusieurs déménagements au compteur, dans des endroits insalubres.

De la moisissure sur les murs

Leur papa d’origine guinéenne et en Belgique depuis 6 ans, Mory, raconte : "Là-bas [Dans un squat à Berchem Sainte-Agathe], il n’y avait pas de chauffage, ni de l’eau chaude. Il y avait de la moisissure sur les murs. Là où les enfants dormaient, j’étais obligé de retirer leur lit tous les jours pour nettoyer : tout était devenu noir. Alors, j’ai fait la demande et on est venu ici".