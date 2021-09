Grande procession de Tournai, abissage, Fête du Lapin : trois nouvelles reconnaissances au patrimoine immatériel de la FWB

La technique d'irrigation dite par 'abissage', la Grande procession de Tournai ainsi que la fête du Lapin du lundi perdu viennent d'être reconnus comme chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L'abissage consiste à dévier un cours d'eau dans une rigole créée à cet effet en vue de l'amener en amont des prairies à irriguer. Des traces de cette pratique ancestrale sont encore observables dans toute l'Ardenne belge et notamment dans plusieurs communes des Provinces de Liège, du Luxembourg et de Namur.

Cependant, un seul canal d'abissage est encore en activité. Il est situé à proximité du village de Cierreux, dans la commune de Gouvy, au nord de la province du Luxembourg.

La transmission de ce savoir-faire s'est raréfiée en Wallonie au cours du XXe siècle. Depuis 2013, une poignée de passionnés ont recréé des liens entre les détenteurs de cette tradition et les institutions et associations qui soutiennent l'initiative et se mobilisent pour en assurer la survivance.

La Grande procession remonte au 11e siècle

La Grande procession de Tournai remonte, elle, au 11e siècle. Elle a un triple aspect : religieux, historique et artistique. Depuis plus de neuf siècles, une fois par an, la Grande Procession parcourt les rues de la ville (actuellement le 2e weekend de septembre) en l'honneur de la Vierge Marie.

On dénombre aujourd'hui 900 participants au cortège et plusieurs milliers de spectateurs. Depuis de très nombreuses années, le comité organisateur s'attache à transmettre au mieux ce patrimoine, notamment en ouvrant l'accessibilité aux rôles de porteurs, commissaires ou autres volontaires, aux dames comme aux hommes, aux enfants comme aux adultes, aux pratiquants catholiques comme aux tenants d'autres rites ou encore aux non-croyants.