Grande affluence attendue dans les recyparcs de la région de Charleroi

Ce week-end de Pâques s’annonce chaud et ensoleillé : vous serez nombreux à en profiter pour faire du jardinage ou un bon nettoyage de printemps. Il y aura donc beaucoup de monde dans les recyparcs. Ceux-ci connaissent déjà d’ailleurs cette semaine une belle affluence.

En cette période, le temps d’attente avant de pouvoir déposer ses déchets peut être assez long. Tibi Rappelle qu’en de telles circonstances, il est important de rester courtois et de respecter les consignes données par les préposés. Il est notamment interdit de se présenter avec un véhicule de plus de 3,5 tonnes et de dépasser le m3 (tous déchets confondus) par personne et par jour. Il est aussi recommandé de prévoir un premier tri chez soi pour éviter de perdre du temps devant les conteneurs.

Enfin, l’intercommunale de gestion de déchets carolo conseille aux usagers qui en ont la possibilité d’éviter de se rendre dans un recyparc les mardi et samedi.