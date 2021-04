Grand-Large de Péronnes: un Tournaisien se noie en voulant sauver ses chiens, son fils est dans un état grave

Un Tournaisien s'est noyé accidentellement vendredi après-midi dans le Grand-Large de Péronnes (Antoing) en voulant sauver ses deux chiens qui avaient plongé dans l'eau. Son fils, également victime d'une hydrocution, a été hospitalisé dans un état grave.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi après-midi, vers 15h30, que deux personnes étaient en perdition dans le plan d'eau qui fait la jonction entre le canal Nimy-Péronnes et l'Escaut. Le passage des péniches y est régulé via deux écluses verticales. L'accident s'est produit au niveau de la haute écluse, proche du canal. Alors qu'un père de famille et son fils promenaient leurs chiens sur la rive, les deux animaux ont sauté dans les eaux d'un bras mort qui recueille les eaux de surplus du canal. "Le père et son fils ont plongé aussi. À cet endroit, le plan incliné de la rive est en béton. Il est impossible d'y remonter. Le père a immédiatement coulé à pic. Son fils a été sauvé grâce à l'intervention d'une tierce personne qui est intervenue dans l'eau", explique Bernard Bauwens (PS), le bourgmestre d'Antoing. Le jeune homme a été récupéré à proximité de l'ancien "club-house" du Tournai-Yacht-Club. Son père, décédé, a été repêché plus tard au même endroit par les sauveteurs.

L'homme, victime d'une hydrocution, est un habitant de Gaurain (Tournai) âgé de 63 ans. Son fils, âgé de 27 ans, a été admis en milieu hospitalier dans un état grave. Les pompiers de Tournai et de Péruwelz sont intervenus avec une autopompe, deux bateaux et une équipe de plongeurs.