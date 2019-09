Grand Hôpital de Charleroi s'équipe des premiers échographes ultraportables en Belgique

"C'est le stéthoscope de l'avenir"

Grand Hôpital de Charleroi s'équipe des premiers échographes ultraportables de Belgique - © M. Scholze

Impossible d’emmener dans une ambulance un chariot à roulettes pensant plusieurs dizaines de kilogrammes. La nouvelle acquisition de l’hôpital carolo va permettre de travailler avec une sonde sans câble directement en relation avec un smartphone via une application et un système wifi. Le patient est identifié via le code-barres de son bracelet médical. Les images et informations sont enregistrées sur un cloud (espace de stockage) afin d’être accessible pour le suivi du patient. "Ce type d’échographe nous permet de gagner en qualité", déclare Vincent De Winter. "Le but est de regarder des choses spécifiques. On veut établir un diagnostic en première intention. L’objectif, ici, est d’orienter le patient au mieux en fonction du résultat de l’examen établi."