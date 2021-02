Grand froid : sept entités wallonnes s'engagent pour un achat groupé d'énergie

Un froid glacial frappe la Belgique depuis quelques jours. Les bourgmestres de sept villes et communes wallonnes ont de ce fait décidé de lancer un achat groupé d'énergie avec Wikipower afin que leurs habitants puissent bénéficier d'un contrat d'énergie à un tarif plus avantageux, indique jeudi un communiqué de la plateforme de conseil en énergie. Sont concernées les villes d'Enghien et d'Ath, ainsi que les communes de Sambreville, Courcelles, Oupeye, Farciennes et Silly.

L'idée est de faire économiser aux habitants de ces villes et communes en moyenne 245 euros par an grâce à cette initiative.

Le principe est que plus les participants sont nombreux, plus les prix obtenus sont avantageux.

Le concept est accessible aux ménages, indépendants, commerces, associations ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises.

Plus d'informations sont disponibles sur les sites web des villes et communes précitées.

