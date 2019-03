Grand feu de Nandrin annulé et carnavals perturbés en Flandre en raison des intempéries

Plusieurs défilés de carnaval ont été annulés dimanche dans le Limbourg, notamment à As et à Bilzen, à cause des fortes rafales de vent. A Ninove, dans la province de Flandre orientale, les carnavaliers n'ont eux pas le droit de monter sur les chars.

Dans la commune d'As, le bourgmestre Tom Seurs et les organisateurs ont décidé d'annuler le cortège carnavalesque après avoir consulté les pompiers et les stations météorologiques. "La sécurité des participants et des visiteurs ne peut être garantie", ont-ils précisé.

Les autorités de Bilzen ont pris la même décision peu avant 11h.

A Ninove, en plus de l'interdiction de monter sur les chars, le parcours du cortège a également été raccourci.

En région liégeoise, le traditionnel Grand feu de Nandrin n'aura pas lieu, les vents étant jugés encore trop violents. En revanche, le Grand feu de Bouge, prévu à 20h, est bien maintenu.