Grand feu de Liernu… avant ceux de Bouge

Pas de doute, c’est le temps des grands feux. A Liernu, un vent a failli compromettre l’allumage du traditionnel grand feu. Jusqu’à la dernière minute, les pompiers ont surveillé la force et la direction du vent. Avec un bûcher de la taille d’une maison, il vaut mieux être prudent. Mais, finalement, la tradition a été sauve

Le bûcher de Liernu se dresse dans une prairie au milieu du village. Les habitations ne sont pas très loin. Sébastien Lhoest, sergent des pompiers d’Eghezée.

Et sur le coup de 20 heures, l’expéditif procès du bonhomme hiver peut démarrer : Bientôt les flammes montent à dix mètres de haut et, avec le vent, les brindilles rougeoyantes s’envolent dans le ciel du village. Les pompiers, attentifs, donnent tout de même un petit coup de lance sur un arbre voisin qui menace de s’enflammer.

Deux heures plus tard, ils peuvent lever le camp. Et si tout va bien, le printemps sera là demain.

Se protéger des grimaciers et des sorcières

Ce dimanche soir, c’est à Bouge et sur les collines autour de Namur que des grands feux seront allumés pour brûler l’hiver. Et selon l’adage populaire « Celui qui verra les 7 grands feux sera protégé des grimaciers et des sorcières pendant un an ".