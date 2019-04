Grand-Bigard: le printemps aux mille couleurs

C'est sans conteste le rendez-vous du printemps, à quelques kilomètres au nord-est de Bruxelles. Depuis le week-end dernier, le domaine du château de Grand-Bigard accueille la 16e édition de l'exposition Floralia. Un parcours naturel unique en Belgique.

L'événement est d'ailleurs la deuxième plus grande exposition de fleurs de printemps au monde, derrière le célèbre parc floral de Keukenhof, aux Pays-Bas. À Grand-Bigard, ce ne sont pas moins d'un million et demi de bulbes qui ont été répartis sur 14 hectares. Le tout planté à la main par les 10 jardiniers du site.

On retrouve au milieu des pelouses ou du jardin à la française plusieurs centaines de variétés de tulipes, jacinthes, narcisses et autres jonquilles. Un spectacle qui fait la fierté de Cédric Pelgrims, le propriétaire du domaine. "C'est un véritable feu d'artifice de couleurs et de senteurs", s'extasie le châtelain