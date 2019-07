Graide saturé par les camps de mouvements de jeunesse : "On ne dort plus!"

Dans la province de Namur, la commune de Bièvre compte quelque 3300 habitants. Mais l’été, les chiffres augmentent à cause des scouts. 120 camps se sont établis dans le coin et les habitants en ont assez.

Sur une route à moins de 500 m du centre du village de Graide, on peut apercevoir quatre camps de mouvement de jeunesse. Ils se tiennent dans un mouchoir de poche, c’est la raison pour laquelle les riverains s’arrachent les cheveux. D’autant que Graide est un village minuscule : à peine 350 habitants. L’arrivée des mouvements de jeunesse a triplé la population cet été.

"Feu d’artifice à 23h15"

Les racines de la colère ? Les tapages nocturnes, comme en témoigne une riveraine : "Cette nuit-ci, 23h15, un feu d’artifice digne du 21 juillet. Après, ce sont les pétards, les fiestas…", affirme-t-elle, déprimée. "On ne dort plus !", colère d'une autre habitante. "Il a fait chaud la semaine passée, donc on dort avec la fenêtre ouverte, mais impossible de dormir. Du coup on appelle la police. Ils passent, font très bien leur travail, mais rien ne bouge".

La saturation touche l’environnement

L’environnement est aussi victime d’un certain manque de respect, selon Virginie Gailly, agent au département nature et forêts. "Nous avons ici un ruisseau qui est en Natura 2000 (label pour les sites naturels ou semi-naturels de l’Union européenne ayant une grande valeur patrimoniale, NDLR). Plus ou moins 50 scouts s’y lavaient et au moins une trentaine de centimètres flottait à la surface. C’est une dégradation de l’habitat", commente cette garde-chasse, qui a déjà verbalisé à deux reprises, ce lundi.

A cause de la peste porcine

Pourquoi cette saturation en Ardennes namuroises ? À cause de l’interdiction d’établir des camps en Gaume, vu l’épidémie de peste porcine dans la région. Une situation exceptionnelle, comme le concède Christel Delasse, agent relais à la commune de Bièvre : "C’est aussi un problème pour les scouts, car ils sont très proches les uns des autres. Il faut trouver des réglementations plus précises pour réguler le nombre de camps sur la période de vacances".

Pour la commune de Bièvre, pas question d’interdire les camps, mais il faut limiter les locations. Le règlement de police sera prochainement adapté.