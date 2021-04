Grâce au coronavirus, Arnaud Branlle a lancé son activité d'indépendant

C’est indubitable, la crise du coronavirus aura causé beaucoup de tort à des nombreux secteurs. Pourtant, certains parviennent à y tirer leur épingle du jeu. C’est le cas d’Arnaud Branlle qui a lancé "ManiaCar-wash", son entreprise de car-wash mobile.

Un pick-up rouge rempli de matériel, fraîchement floqué, est garé devant le domicile d’Arnaud Branlle. Le jeune homme de 23 ans vient de lancer son propre business, il y a un mois. Et il faut dire que les affaires marchent plutôt bien. "Je n’arrête pas. J’ai entre 4 et 8 clients par jour ! Je me déplace gratuitement, chez eux, dans la région de Houffalize, mais je peux aller beaucoup plus loin. La plupart de mes clients sont en télétravail et/ou veulent éviter de se déplacer. Je ne m’attendais pas à un tel succès", confie le jeune homme. Au début de la pandémie, Arnaud a perdu son travail dans l’HoReCa. Passionné depuis toujours par les automobiles, il a voulu être l’acteur de sa propre reconversion professionnelle. "Je n’avais pas les moyens financiers pour acheter ou louer un garage. J’ai donc trouvé cette idée qui demandait peu d’argent et cela me laisse une grande liberté", ajoute Arnaud.

Plusieurs formules de nettoyage

A bord de son pick-up, Arnaud est totalement autonome. Une cuve de plusieurs centaines de litres d’eau et un générateur, pouvant tourner 10 heures sans arrêt, lui permettent d’effectuer une journée de travail sans réapprovisionnement. Il propose plusieurs formules à ses clients. "Pour 25€, j’effectue un nettoyage intérieur ou extérieur. Pour les deux, c’est 45€. D’autres tarifs et services existent et cela peut monter jusqu’à 240€ pour une rénovation complète du véhicule", précise Arnaud. "ManiaCar-Wash" est disponible sur Facebook et Instagram. Un exemple d’inventivité parmi tant d’autres. Pour Arnaud, c’est sûr, le coronavirus n’a pas eu que des mauvais côtés.