Grâce à une start-up liégeoise, visitez votre future maison avec un casque de réalité virtuelle

Vous balader dans votre future maison grâce à un casque de réalité virtuelle… C’est possible grâce à une start-up liégeoise baptisée Nirli. La société numérique créée il y a deux ans, occupe 4 personnes. Installée au Pôle image, elle s’est spécialisée dans le secteur de la promotion immobilière. Soutenue par la Sriw, la société informatique espère lever 900.000 euros auprès d’investisseurs pour se développer d’ici la fin de l’année. Sa technologie permet de modéliser des plans d’architectes en 3D. Et grâce à un casque de réalité virtuelle, le propriétaire peut découvrir en marchant, son futur appartement comme dans un jeu vidéo et avant même sa construction.

Le but : séduire les promoteurs immobiliers

Jean-Marc Duyckaerts, CEO de Nirli : "l’intérêt, c’est de pouvoir aussi interagir en cliquant et de choisir ce qui vous convient comme futur propriétaire : la couleur du carrelage, la cuisine, la salle de bains. Le problème pour le moment, c’est que le promoteur ou l’architecte comprennent parfaitement leur projet. Le seul qui ne comprend pas, c’est la personne qui va vivre dans son appartement ou dans sa maison. Cela doit permettre à l’acheteur qui s’engage sur 25 ans de remboursement de prêt, de comprendre l’ensemble des détails." Le but, c’est de séduire les promoteurs immobiliers pour que leurs clients fassent leurs commandes plus rapidement. "On constate que normalement, il y a environ 6 visites dans les agences, le temps de comprendre le projet. Maintenant, les promoteurs peuvent vendre le projet en une ou deux visites."