Gozée : des ballons pour le réveillon du nouvel an

C’est tendance et ça nous vient notamment des Etats-Unis : les ballons qu’ils soient gonflés à l’air ou à l’hélium sont de plus en plus utilisés comme décorations pour différentes fêtes, à tel point que des magasins se sont spécialisés dans ce business. C’est le cas d’Ambiance Ballons à Gozée. Son gérant Nicolas Foret et son épouse Martine n’ont pas chômé ces derniers jours. Plusieurs traiteurs et des particuliers ont fait appel à eux pour des montages destinés à égayer la nuit du réveillon. Les clients ont l’embarras du choix : l’enseigne propose pas moins de 6500 ballons de toutes les couleurs, toutes les tailles et pour tous les budgets.

" C’est sympa comme décor si on veut par exemple prendre des photos, explique Nicolas Foret. Le ballon c’est magique : ça vole et ça prend de l’espace. Les possibilités de montages sont innombrables. On peut par exemple les associer à des fleurs. Tout est possible : on peut même réaliser une robe de mariage avec des ballons ! "

L’usage de ballons fait toutefois aussi l‘objet de critiques vu les déchets que cela peut générer, particulièrement lors de lâchers. Le gérant en est conscient et se dit soucieux de l’impact environnemental de son activité : " Nous vendons des ballons en latex et peu de gens le savent mais ils sont 100% naturels et 100% biodégradables "

Le réveillon du nouvel an ne représente qu’une partie du chiffre d’affaires du magasin. Les ballons sont aussi très demandés pour des mariages, des naissances, des anniversaires et surtout pour la Saint-Valentin qui représente les plus grosses ventes de l’année.