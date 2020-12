Gouvernement bruxellois: nouvelle étape franchie en vue de la reconversion de l'ex-site de Delhaize à Molenbeek

Le gouvernement bruxellois a validé jeudi l'étude et les grands principes d'aménagement de l'ancien site Delhaize à Molenbeek.

Selon le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, l'option retenue est celle de l'aménagement de différents pôles liés notamment à un équipement public dans la sphère de l'éducation et la formation-emploi, à des des services aux habitants, des commerces, etc.. On devrait aussi assister au développement d'activités de production et de logements publics, tout en veillant à l'animation et l'activation des rez-de-chaussée dans le cadre d'un projet de "mixité verticale".

Autres axes de travail retenus: la conservation et le déploiement des activités productives, tout en portant une attention particulière aux accès logistiques à l'intérieur de l'îlot. Le tout sera agrémenté d'espaces verts à concurrence d'un hectare.

La priorité sera donnée à une mobilité active avec des flux logistiques liés aux activités productives les plus courts possibles, des parkings en sous-terrain afin de libérer le site et ses alentours de la voiture et enfin des parkings pour vélos en suffisance.

La durabilité du site serait assurée notamment par une gestion efficace des eaux pluviales, l'utilisation d'énergies renouvelables, et la compensation des émissions de carbone.

Par ailleurs, les acteurs concernés et les habitants seront consultés.

La société Delhaize avait annoncé en février de l'année dernière son intention de quitter le site de 4,4 ha qu'elle occupait depuis 1883, à l'angle des rues Jules Delhaize et Osseghem.

La Région de Bruxelles-Capitale a ensuite rapidement initié différentes démarches pour garantir un réaménagement du site à la mesure des enjeux bruxellois.

En parallèle à l'acquisition du site via citydev.brussels en novembre 2019, le gouvernement bruxellois a confié à citydev.brussels et perspective.brussels la réalisation d'une étude urbanistique exploratoire.

Actuellement, le site est constitué de deux zones: l'une située en zone d'zntreprises en milieu urbain et l'autre en zone de forte mixité. Il offre une série d'opportunités de reconversion et un vaste potentiel pour une nouvelle configuration.

Le gouvernement bruxellois a pris fait et cause pour un site plus en lien avec le quartier, tout en préservant le patrimoine industriel.

Ce développement sera réalisé en synergie avec les programmes urbanistiques en cours, aux alentours et sur le périmètre de la Gare de l'Ouest (plan d'aménagement directeur, contrats de rénovation urbaine et Ccntrats de quartier), tout en s'inscrivant dans la stratégie de développement territorial de la Région et dans la vision développée pour le projet de ville avec le Plan régional de Développement durable.