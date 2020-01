Gosselies: une entreprise crée une machine capable de déchiffrer l'écriture des médecins

C’est une toute nouvelle entreprise qui vient de s’installer dans l’aéropôle de Gosselies. Moonoia propose une solution innovante pour scanner des documents. Elle utilise de l’intelligence artificielle qui a fait ses preuves notamment en déchiffrant les écritures des médecins. Moonoia est née dans le milieu des mutuelles en Belgique. Et c’est donc naturellement qu’un problème de taille s’est imposé à eux : comment faire comprendre à une machine, ce qu’un médecin avait écrit ?

Hervé Doyen, technicien chez Moonoia, confirme : "Je ne sais pas comment les pharmaciens font. C’est complètement illisible. Même les humains avaient du mal à comprendre ce qui était écrit."

Leur solution est passée par l’intelligence artificielle. Il a fallu montrer à la machine que tels types de gribouillis étaient en fait tels médicaments. Et en montrant des centaines de milliers d’exemples, l’intelligence artificielle a fini par être aussi efficace, voire plus efficace que l’humain pour décrypter.

Moonoia a développé l’idée pour la proposer aux grandes entreprises qui doivent traiter des milliers de factures, devis, fiches de paye, et autres documents. Et c’est un ordinateur qui est capable de comprendre le contenu. "Imaginez tous ces documents qui arrivent dans une entreprise. Ils sont scannés et leur contenu est automatiquement lu pour savoir vers quels services il faut les diriger."

Pour l’instant 8 personnes travaillent à Gosselies et 26 en Roumanie. De nouveaux emplois carolos vont être créés dans les mois à venir.