Gosselies : un parc Legoland à l'étude sur l'ancien site Caterpillar

Le groupe britannique de parcs de loisirs Merlin Entertainments a confirmé, ce vendredi, étudier l’implantation éventuelle d’un parc d’attractions Legoland en Belgique et donne, dans cette optique, la priorité à un emplacement situé à Gosselies (Charleroi). Il s’agit de l’ancien site occupé par l’entreprise de génie civil Caterpillar au nord de la métropole wallonne.



Merlin Entertainments explique vouloir étendre sa présence en Europe, et plus particulièrement dans la région du Benelux et du nord de la France, et travailler en étroite collaboration avec la Sogepa, le bras financier de la Wallonie. "Après avoir examiné beaucoup d’options, l’équipe Merlin donne la priorité au site de Gosselies en Belgique, dans la région de Charleroi", indique le groupe dans un communiqué, ajoutant devoir encore réaliser diverses études et analyses, en collaboration avec la Sogepa, qui est propriétaire du site de 100 hectares, idéalement situé à proximité d’axes routiers et autoroutiers et de l’aéroport de Charleroi.