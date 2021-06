Gosselies : Un accord à deux milliards de dollars entre iTeos Therapeutics et GSK

Avant d’être commercialisé, un traitement doit faire l’objet de 3 phases d’études cliniques.

Dans un premier temps, iTeos Therapeutics touchera 625 millions de dollars pour la poursuite de son programme de développement d’un anticorps. Ce développement se fait chez nous, à Gosselies. On en est actuellement à la phase une de l’étude clinique. Administré à une vingtaine de volontaires, maximum, on étudie la tolérance et la toxicité éventuelle du produit.

Au cours de la phase deux, ce sont une centaine de patients sur lesquels on teste l’efficacité et les effets indésirables.

Au terme de la phase trois opérée sur plusieurs milliers de patients, et si les résultats sont concluants, le traitement peut être commercialisé. Et cette commercialisation pourrait rapporter à iTeos Therapeutics jusqu’à 1 milliard 450 millions de dollars supplémentaires. Cet accord entre la société carolo et GSK est le plus important de l’histoire de la biotechnologie wallonne. Il figure également dans le top 5 mondial des partenariats réalisés dans le domaine de l’oncologie.