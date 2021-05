Gosselies : le collège Saint Michel fermé une semaine pour cause de cluster Covid

Les chiffres de l’épidémie restent bons désormais : moins de 450 patients se trouvent en soins intensifs. Mais ces chiffres ne doivent pas faire oublier les gestes barrières, il faut continuer à se protéger, à porter le masque car des clusters sont encore possibles : c’est justement le cas au Collège Saint Michel à Gosselies.

Tout le collège doit fermer ses portes pour une semaine à cause d’un cluster Covid. C’est suite à un testing effectué jeudi dernier sur 600 élèves et profs que la décision a été prise : les résultats ont montré qu’il y avait un gros cluster dans l’école, et que la solution la plus sage était de carrément fermer l’établissement jusqu’au dimanche 6 juin inclus. Tous les élèves, ils sont 1015 précisément, devront subir un nouveau test PCR de contrôle ce jeudi 3 juin.

Leurs parents recevront à cet effet un code par SMS ce lundi ou demain mardi. C’est une fermeture qui tombe plutôt mal alors qu’on arrive en juin et que la session d’examens doit bientôt commencer. Sur le site internet de l’école, la direction explique que les professeurs assureront – dans la mesure du possible – le suivi et/ou les cours à distance.

La session d’examens et l’organisation de la fin de l’année scolaire se dérouleront, en principe, comme annoncé, expliquent encore les responsables, tout en précisant que lors des délibérations, les conseils de classe tiendront évidemment compte de la situation particulière vécue au Collège en ce moment.