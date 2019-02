Gosselies : la fin de l'A380 aura-t-elle un impact à la Sonaca ?

A la Sonaca, à Gosselies, on fabrique 4 éléments des ailes et du fuselage de l’A380, le géant des airs : des bords d’attaque (la partie avant des ailes), les « nose upper shell » (la partie supérieure du cockpit) et deux autres pièces du fuselage situées sous l’appareil.

La question se pose dès lors : l’annonce de la fin du programme Airbus A380 aura-t-elle un impact sur l’activité sur le site de Gosselies ?

A dire vrai, la Sonaca sentait le vent tourner. « Clairement, ce n’est pas une surprise, explique Bernard Delvaux, CEO de la Sonaca, nous avons vu les cadences en A380 diminuer d’année en année. 12 appareils en 2017, 8 l’an dernier et seulement 5 prévus en 2019. Donc, on tendait vers zéro. Ce n’est pas une catastrophe mais c’est une vraie déception. C’est toujours un échec, un programme comme celui-là qui s’arrête. On a investi pas mal en développement. En production, évidemment ce sont des activités qui vont disparaître dans les deux ans qui viennent, à Gosselies. Ce n’est plus qu’une petite partie et heureusement nous avons d’autres pôles de croissance, mais ce n’est pas une bonne nouvelle, évidemment ».

Mais si l’A380 disparaît, d’autres modèles d’Airbus, pour lesquels la Sonaca travaille également, sont en croissance. C’est particulièrement le cas de l’A320 dont 63 exemplaires sont produits chaque mois ! L’A350 aussi est en croissance avec 100 machines produites par an. « On est suffisamment équilibré entre les différents avionneurs et les différents appareils pour que, à un moment ou à un autre, quand il y a une diminution d’un modèle, il y ait une augmentation d’un autre. Donc nous sommes un peu à l’abri de ce genre d’évolution », ajoute Bernard Delvaux.