Gosselies : 60 tonnes de déchets évacués de garages abandonnés

Les riverains de la chaussée de Courcelles, à Gosselies, sont soulagés : la ville de Charleroi a enfin décidé de faire évacuer les dizaines de tonnes de déchets qui étaient entassés dans des garages abandonnés. Pierre-Olivier Maingain est l'un des ouvriers qui déblaient les lieux. "Voyez, ces petits paquets : ce sont des dattes séchées. Il y a des centaines de paquets de ce fruits, tous périmés : mars 2018. Hé bien, on a trouvé des dizaines de sacs poubelles remplis de ces dattes, et pas d'ici hein : ce sont des sacs poubelles de la régionde Bruxelles Capitale !"

Comment sont-ils arrivés ici, mystère. Gilbert Jacquet, un riverain, a entendu bien des allées et venues en pleine nuit : "De ma chambre, au premier étage, j'étais parfois réveillé la nuit, souvent entre minuit et 1 heures du matin, par des gens qui venaient choser des choses ici. J'étais réveillé par les phares, quand ils partaient. Le temps que je me lève, il était trop tard pour noter un numéro de plaque !". Les garages sont à l'abandon depuis 5 ans, Les pollueurs ont vite repéré l'endroit. Pierre-Olivier Maingain ouvre, au pied de biche, un garage dont la porte était bloquée. Et, ô surprise, il y découvre ... " des publicités ! regardez, des vieilles publicités pour Cora, Gamam, qui datent de décembre 2014 ! Il y en a des milliers ! ".

Les déchets sont sortis avec une pelleteuse, et transférés dans 3 containers de 20 tonnes chacun. L'équipe préfère utiliser la machine par sécurité, car les rats et les guêpes sont présents en nombre. Gilbert notre riverain est lui très content de voir disparaître ces nuisances : "les rats, les chats aussi, et je ne vous parle pas des odeurs ! ".

Reste une question : qui va payer ? Olivier Draguet est le directeur du service propreté de la ville de Charleroi. " Nous sommes devant un cas de figure exceptionnel.C'est une propriété privé, et la démarche habitelle est de s'adresser au propriétaire. S'il n'enlève pas les déchets, nous le faisons à sa place, et il reçoit la facture. Le souci est qu'ici, il n'y a personne : le propriétaire est décédé voici 5 ans, et n'a pas d'héritiers. La ville va demander à son service juridique de désigner un administratuer provisoire qui pourra, à terme, vendre ces biens abandonnés".

Ce qui permettra ensuite à la Ville de se faire rembourser les frais. Car le devis est conséquent, confirme Olivier Draguet : " le devis pour ce déblayement est estimé à 23.000 euros, ce n'est pas rien !".