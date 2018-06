Google investit 200.000 euros dans Molengeek

"L'une des choses les plus importantes est de fournir à nos jeunes des compétences digitales pour leur permettre de profiter de l'économie numérique en pleine croissance. MolenGeek est l'une des solutions dont nous avons besoin et doit être reproduit dans toute l'Europe et à travers le monde", estime Jacqueline Fuller.

«Ils ont déconstruit ma peur de l'entrepreneuriat»

Sara Oualad a rejoint il y a un ans et demi MolenGeek. Son objectif était de rendre accessible la marque de vêtements de ses parents sur internet. Elle suit alors des cours de codage et rencontre d’autres jeunes prêts à créer leur projet. "Ce qui me faisait le plus peur avant d’entrer chez MolenGeek, c’était de se lancer. Ici, ils ont complètement déconstruit cette idée. Ils m’ont appris qu’être entrepreneur, c’est oser avoir de l’ambition et oser rêver. Quand l’on sait cela, il n’y a plus de limite", explique Sara.