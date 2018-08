Goliath a gagné: David a perdu son combat à la ducasse d'Ath 2018 (vidéo)

Le combat entre David et Goliath était samedi le point d'orgue de la ducasse d'Ath. Le petit berger a malheureusement perdu son combat. Les festivités se poursuivront ce soir et dimanche par le cortège des géants.

C'est Diégo Sauvage qui incarnait cette année le rôle de David. Âgé de 7 ans et demi, le petit berger est le fils d'un des porteurs du géant Goliath. Peu avant 18h, après le "Bonimée" (en français, le boniment), un dialogue en patois local entre David et Goliath, le berger a malheureusement perdu son combat contre le géant devant une foule massée sur la Grand-place d'Ath.

A la suite de cette défaite, Goliath et son épouse n'ont pas entamé une danse supplémentaire comme le veut la tradition en cas de victoire du berger. Les Athois vont néanmoins déguster ce soir la tarte à "masteilles", une spécialité culinaire préparée pour la ducasse.

La ducasse, vieille de plus de cinq siècles, a débuté vendredi par un tir à l'arc sur l'Esplanade, puis en soirée par le "Brûlage des maronnes" du géant Goliath à la veille de son mariage.

Les festivités ont repris samedi après-midi par le défilé de Goliath et de sa future femme, accompagnés par le groupe des "Bleus". C'est en l'église Saint-Julien, comble pour la circonstance, que ce sont déroulées les vêpres de "Gouyasse". Le couple s'est ensuite dirigé en dansant vers la Grand-Place où s'est déroulé le combat tant attendu. Cette journée de samedi se clôturera, en soirée, par un concert et un défilé aux flambeaux.

Dimanche, départ à 9h45 du cortège de la gare (huit chars allégoriques, sept géants, fanfares et groupes historiques) et défilé dans les rues. A 15h00, le cortège retraversera la ville en sens inverse et arrivera vers 17h00 à la Grand-place.

Lundi, les géants se promèneront toute la journée au centre-ville. Parade musicale sur l'Esplanade à 16h, puis festival de montgolfières à 17h.

Enfin, le samedi 8 septembre, les festivités se termineront par le "Grand Prix de la Ville d'Ath" de balle pelote à l'Esplanade.

Organisée chaque 4e dimanche d'août, la ducasse d'Ath a reçu de l'Unesco en 2005 le titre de "Chef-d'œuvre du patrimoine immatériel de l'humanité", puis, élevée au rang d'officier du "Mérite wallon" en 2015.