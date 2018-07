Gognies-Chaussée: Un village à cheval sur la France et la Belgique, très branché foot évidemment!

"Pour moi, la victoire des Belges contre le Brésil, c'était pas du tout une surprise!". Le premier que nous croisons n'est pas étonné de la "raclée" infligée au Brésil. Et pourtant, il est français. "Mais je travaille en Belgique depuis 12 ans. Mon coeur est pour les Diables Rouges. Ca fait un petit moment que je regarde l'équipe belge, ils ont fait leur taf, c'est une super équipe avec des super joueurs, j'espère que ça ira très très loin pour eux! Eux ils savent mouiller le maillot, ça joue! Et ça plait!" Mardi sera une soirée très très spéciale. "Ah oui, ce sont les frères ennemis. Mais ici à la frontière, vous savez... tout le monde est marié avec un Belge, une française,...on s'aime bien quand même. Y'aura de l'ambiance quoi qu'il arrive. Regardez les voitures, elles sont quasiment toutes équipées de drapeaux belges et français. Ca va se passer très très bien. Et que le meilleur gagne!"

Gognies-Chaussée: la France et la Belgique réunie en un seul village, ça promet pour mardi!

A la sortie du bar tabac, difficile de trouver un supporter français sûr de l'emporter, en demi-finale. "On aurait préféré jouer le Brésil que les Belges, franchement...Je pense qu'ils sont un peu plus forts que les Français!" "Beaucoup de gens le disent, vous savez...ce n'est pas parce qu'on est français qu'on supporte notre équipe nationale". "Quand on les voit remonter le Japon, et gagner ce match...Ils sont capables de tout! Avec un super collectif, une super équipe...On n'attendait pas assez les Belges. Et trop les Brésiliens"

Le meilleur joueur belge? "Hazard, sans hésitation. mais bon. C'est un ancien de Lille...c'est pour ça!" Ah ben bien sûr, on avait presque oublié la formation au LOSC de notre attaquant. Et Thierry Henry, au fait, ce serait pas un peu grâce à lui si les Belges sont si forts? "Hé bien...beaucoup le disent, quand même", avoue cette automobiliste. Elle reste très confiante. "Je parie sur 2-1. Au profit de la France". Sa passagère trouve ça "nul, ce match France-Belgique. J'aime les deux équipes! Quand la France joue, je supporte la France, d'habitude. Quand ce sont les Belges, je suis pour les Belges. Je fais quoi, maintenant? Je ne sais pas choisir!"

Au café Chez Chantal, côté français, le fair-play est de rigueur. "Ici, on soutient les deux", annonce la patronne. "On a regardé le match ensemble, vendredi, c'était très chouette. Une ambiance formidable. Mardi soir, on va voir comment ça va être!" Difficile de savoir, parmi les clients, qui est belge ou français. Celui qui porte un t-shirt des Diables Rouges est Français. Un autre, en chemise bleue, est Belge. "Et je dis MERCI les Diables Rouges, Youpi, continuez! On va leur c...la gueule!"...Tollé général, et surtout grosse rigolade des clients présents. "Ici ne vous inquiétez pas...il y a toujours de l'ambiance, c'est le 14 juillet tous les jours!"