Glutton investit neuf millions d'euros à Andenne pour produire une balayeuse de rue électrique

Si vous êtes automobilistes, vous avez peut-être remarqué l'érection de ce nouveau bâtiment industriel au bord de l'autoroute E42 entre Liège et Namur, à Petit-Waret. C'est là que seront bientôt assemblées les nouvelles balayeuses de rue électriques mises au point par l'entreprise andennaise Glutton.

Le premier modèle est sorti de l'atelier voici quelques semaines à peine, et nettoie déjà les rues d'Isigny-sur-mer, une petite ville française de la côté Atlantique. "Mais nous avons besoin de beaucoup de place pour lancer une production en série, explique le patron de Glutton, Christian Lange. Le hall de production de la balayeuse zen fera 100 mètres de long sur 36 mètres de large. Nous aurons quatre fois plus de place que dans nos ateliers actuels (ndlr situés dans le petit zoning industriel d'Anton, à Andenne).

Un investissement de 9 millions d'euros dans le nouveau parc d'entreprises Mecalys, à cheval sur Andenne et Fernelmont. "Nous déménageons cet été, prévoit Christian Lange. Notre objectif est de produire une centaine de balayeuses d'ici fin 2019. Mais aussi de doubler la production de notre aspirateur électrique de rue, que nous vendons déjà dans le monde entier."

L'aspirateur Glutton est vendu dans plus de 60 pays différents, jusqu'en Arabie Saoudite et en Australie. La PME andennaise, qui emploie 80 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros, espère rencontrer le même succès avec sa balayeuse électrique.