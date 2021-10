Glissement de terrain à Rebecq : le propriétaire de la carrière mandate un expert

La semaine dernière, les riverains proches de la carrière de Quenast (Rebecq) découvraient avec stupeur qu’un sentier de promenade fort emprunté, le Chemin Marais Bourleau, était impraticable sur plusieurs centaines de mètres. "Nous promenons notre chien sur ce sentier communal tous les matins et tous les soirs", témoigne Françoise, riveraine. "Mercredi soir tout était normal, mais, jeudi matin, je me suis retrouvée devant un mur de 3 à 4 mètres de terre."

Ce n’est pas la première fois qu’un tel éboulement se produit, mais celui-ci semble être le plus important jamais observé à cet endroit. Et, s’il n’y a fort heureusement pas eu de victime, les riverains rencontrés sur place par nos confrères de TVcom s’interrogent tant sur les risques que sur la réaction de Sagrex. "On a peur et on se demande pourquoi personne ne semble réagir à un effondrement pareil, qui provoque tant de dégâts", explique ainsi Véronique, riveraine.