Glissement de terrain à Namur : les maisons restent évacuées pendant les travaux de stabilisation

Le glissement de terrain sur une longueur de 40 mètres sur le flanc de la citadelle de Namur n’a fait aucune victime mais on évoquait le risque d’un risque d’éboulement autour de la zone. Plusieurs maisons restent évacuées au moins jusqu’à la semaine prochaine.

Une nouvelle réunion était prévue ce lundi pour évaluer les risques et avancer des pistes pour résoudre le problème suite au glissement de terrain du côté de la rue Saint-Martin à Namur, là où des travaux de terrassement étaient justement réalisés. Le périmètre de sécurité mis en place depuis ce week-end est maintenu et les trois habitations évacuées resteront en état jusqu’à la semaine prochaine : "Cela permettra de réaliser des travaux de stabilisation qui débuteront ce mardi et devraient durer plusieurs jours. D’abord il faudra déposer un enrochement, des grosses roches, par le bas sur le talus pour stabiliser. Ensuite un écran un béton sera posé pour éviter les petits éboulis sur la route et donc protéger la voirie. Si ces travaux permettent de gérer la stabilité, les riverains pourront revenir", a expliqué Pierre Bocca le commandant de la zone de secours NAGE.

Des mouvements de sols "normaux"

Les analyses ont démontré que le terrain, la plaque instable avait légèrement bougé "de quelques centimètres" depuis le glissement de terrain mais probablement à cause du tassement des terres. La situation n’engendre pas trop de crainte du côté de la zone de secours même si la pluie qui doit s’inviter dans les prochains jours nécessitera un suivi constant, un géomètre fera un relevé quotidien. Une fois les travaux de stabilisation, la société fera ensuite des carottages afin de vérifier si d’autres travaux de stabilisation seront nécessaires.

La priorité est donc donnée à la sécurisation du site avant d’envisager la suite des travaux : "Il y aura de nombreux camions chargés de 30-40 tonnes de pierre pour venir stabiliser le talus dans les prochains jours et revenir à une certaine hauteur pour solidifier la butte. Toute circulation et parking seront interdits durant ces travaux", explique Jean Escarmelle, l’ingénieur en stabilité de la ville.