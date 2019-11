Glissement de terrain à la citadelle de Namur: les pompiers sont sur place

Suite à un glissement de terrain de cause inconnue aux alentours de la citadelle de Namur, la police et des experts en stabilité tentent de déterminer si un risque de glissement plus conséquent existe. Le bourgmestre est sur place. Pour l’instant, aucune victime n’est recensée, mais les pompiers sont néanmoins sur place à la recherche d’éventuelles personnes sous les décombres. Il y avait la tente d’un SDF dans le bois, il s’agit donc de s’assurer que la personne n’est pas concernée.

Le glissement a eu lieu vers la Rue Saint-Martin. L'évacuation de la rue est envisagée.