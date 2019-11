Glissement de terrain à la citadelle de Namur: le plan d'urgence communal activé

Un glissement de terrain s'est produit samedi en fin d'après-midi aux alentours de la Citadelle de Namur, vers la rue Saint-Martin. La police, les pompiers, et des experts en stabilité se sont rapidement rendus sur place. Assez vite, les équipes de secours se sont montrées rassurantes. Il n'y aurait aucune victime. En revanche, les recherches des maitre-chiens ont permis de découvrir aux alentours de 19h30 une nouvelle crevasse. Suite à cela, le plan d'urgence communal a été activé par le bourgmestre Maxime Prévot, qui prévoit également l'évacuation de deux immeubles.

Jean Escarmelle, ingénieur au bureau d’études AIJ Escarmelle, précise qu'une réunion aura lieu dimanche à 10h pour évaluer les mesures à prendre : "La présence de la faille nous fait craindre qu'un nouveau bloc de terre descende, notamment à cause de l'humidité prévue dans les prochains jours. Pour l'instant, les évacuations ont été faites par précaution. Elles seront donc à infirmer ou à infirmer".

Le glissement a eu lieu sur un terrain en hauteur où des maisons ont été démolies. Terre, roches et remblais se sont décrochés sur une longueur d'environ 40 mètres pour terminer leur course deux mètres plus bas. La voirie n'a pas été affectée. Comme les débris d'une tente ont été retrouvés sur place par les pompiers, des maîtres-chiens ont été appelés par précaution et sont encore au travail. Il semblerait qu'elle appartienne à un SDF qui s'installait régulièrement à cet endroit.