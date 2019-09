Glamping pour poules bio à la Ferme de la Rigaudière à Frasnes-lez-Anvaing

Cela fait deux ans que Jean-Baptiste del Marmol et son associé se sont lancés dans la production de légumes bio à la Ferme de la Rigaudière, à Frasnes-lez-Anvaing. Histoire de complèter leur offre de produits, ils ont décidé de produire des œufs. 200 poules viennent d'arriver et l'espace destiné à les accueillir est assez original. Il s'agit d'un poulailler mobile, équipé de panneaux photovoltaïques. Dans cet espace, les poules disposent d'eau, de nourriture, de perchoirs et de nids. Pendant la journée, elles peuvent se déplacer sur un pâturage de 800 mètres carrés délimités par un clôture électrique, alimentée par les panneaux photovoltaïques.

Tous les 10 jours, les poules déménagent

Le poulailler mobile abrite 200 poules - © RTBF

Après s'être nourries d'herbe fraîche pendant 10 jours, les poules sont déplacées sur un autre pâturage. Il suffit pour cela de replacer les roues du véhicule et de d'attacher la remorque à un tracteur. Une heure de travail selon le jeune agriculteur. Ce poulailler mobile présente de nombreux avantages: enrichir l'offre de produits de la ferme, fournir une nourriture fraîche et de qualité aux poules, assurer le bien-être animal. Mais il faut aussi ajouter l'aide précieuse apportée au maraîcher: les poules déposent au sol des fientes qui enrichissent la terre et elles dévorent des limaces, larves de limaces et autres dévoreurs de légumes. Le poulailler a été acheté en Allemagne pour un budget d'environ 35.000 euros.