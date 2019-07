Gilles Hardenne (18 ans) disparu depuis lundi à Liège a été retrouvé

Soulagement pour la famille de Gilles Hardenne. Ce jeune Malmédien de 18 ans a été retrouvé sain et sauf. Il avait disparu depuis lundi dans le centre de Liège. À la requête du parquet de Liège et en collaboration avec Child Focus, la police fédérale avait lancé mardi un avis de recherche.

C’est en Allemagne, que le jeune homme a redonné signe de vie. C’est ce que vient de confirmer à l’instant son papa : "Peu après minuit, j’ai été contacté par le commissaire pour me dire que mon fils m’attendait en Allemagne. Manifestement, il a réussi à quitter le pays la première journée dans l’après-midi (8 juillet). C’est une fois en Allemagne qu’il s’est rendu compte de sa bêtise et qu’il s’est rendu à la police. Sur-le-champ, j’ai quitté mon domicile, je me suis rendu en Allemagne pour aller le rechercher au commissariat".

C’est vraisemblablement parce qu’il a raté ses examens que Gilles a agi ainsi, de peur d’affronter la réalité. Quoi qu’il en soit Child Focus a aussi confirmé l’information sur les réseaux sociaux.