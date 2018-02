Gilles, géants, spirous au rendez-vous au carnaval de Charleroi

C'est une réjouissance familiale où les enfants sont les bienvenus avec au final le brûlage d'un corbeau de six mètres de haut sur la place du Manège. Mais surtout, ce sont 400 participants, déguisés, bariolés de toutes les couleurs, qui animent un centre ville et des carolos qui apprécient le geste en retour.

Plusieurs milliers de carolos étaient présents ce mardi pour participer au cortège du carnaval. Il faut dire que le carnaval de Charleroi connait une transformation et une nette amélioration dans sa qualité depuis quelques années. Gilles, géants, Spirous, Climbias, le carnaval s'est donné un style propre.

Le rondeau final du Carnaval de Charleroi s’est terminé par le brûlage du Corbeau aux Idées Noires. Il s'agit d'une œuvre monumentale réalisée en carton et en papier mâché et qui accueillait dans son ventre, les idées noires que des milliers de Carolos avait préalablement déposées. Le tout a été mis à feu par Paul Magnette, le bourgmestre de Charleroi en personne. Et ce, devant un bon millier de carolo.