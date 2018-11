Gilets jaunes: que s'est-il passé à Feluy dans la nuit de lundi à mardi?

Ce matin, vers 6 heures, ils n'étaient plus qu'une dizaine de gilets jaunes à proximité du dépôt pétrolier de Feluy alors que d'autres manifestants s'apprêtaient à prendre le relais après une nuit agitée. Ce groupement se dit "pacifiste", et déplore ce matin les actions menées cette nuit au même endroit. Il ne reste ce mardi que les arbres qui entravent la route et la carcasse calcinée d'un camion. Les manifestants présents ce matin estiment que les actions n'ont pas été menées de la bonne façon.

"Nous ne sommes pas des casseurs, sinon on ne serait pas là en train de vous parler, on serait en train de vous cogner", a témoigné un homme présent hier soir. "On n'est pas là pour ça mais on veut que ça change." Ces revendications sont corollaires à celles affichées depuis le début du mouvement sur les réseaux sociaux.

Parmi les personnes présentes hier soir figuraient des jeunes, des hommes et des femmes. Difficile donc d'établir un profil type des gilets jaunes ayant participé aux actions de la nuit puisque ce sont des personnalités de tous types que l'on pouvait recenser.