Gilets jaunes en Belgique: la police intervient à Feluy, trois arrestations administratives

Quelques centaines de personnes bloquaient quatre dépôts pétroliers vendredi, un mouvement qui a perduré ce week-end. Plusieurs dizaines de personnes sont encore présentes ce lundi à Wierde (province de Namur), Feluy (Hainaut), Wandre et Sclessin (province de Liège). Contrairement à ce qui avait été décidé au début du mouvement, les camions chargés de mazout de chauffage sont également bloqués, ce que déplore la Brafco, la fédération belge des négociants en combustibles et carburants.

Les gilets jaunes belges en sont à leur quatrième jour de mobilisation. Ce mouvement, né sur les réseaux sociaux du côté français, en réaction à l'augmentation du prix des carburants à la pompe, s'est étendu à la Wallonie. Un bras de fer est en cours entre les manifestants d'un côté, et la police et les huissiers de justice de l'autre, sur les sites où le pétrolier a porté plainte.

Une cinquantaine de personnes bloquaient encore le dépôt de Total ce matin. Les camions rentrent dans le dépôt, ou font demi-tour, mais aucun n'en sort. Les forces de l'ordre ont chargé, à l'aide d'une autopompe, pour casser le barrage. Trois manifestants ont été arrêtés administrativement : une personne désignée comme "trouble-fête" par les manifestants, ainsi que deux personnes qui ne voulaient pas quitter les lieux, et ont été privées de liberté pour troubles de l'ordre public. L'opération s'est déroulée sans incident.

La société Proxifuel ne s'est pas encore exprimée officiellement mais n'a visiblement pas encore porté plainte. La police est en revanche passée remettre un peu d'ordre sur place afin que les camions ne stationnent pas sur la N4 et que la circulation n'y soit pas gênée.

Aucun camion ne peut entrer ni sortir dans le dépôt Proxifuel de Wierde. Les manifestants restent déterminés, et insistent sur le fait que les taxes sur les carburants ne sont qu'une revendication parmi d'autres: le ressenti est que la Belgique "d'en bas" n'est pas écoutée. La méfiance envers le monde politique, les syndicats et les médias est palpable, illustrant le côté anti-système du mouvement.

Des manifestants qui s'en vont et puis reviennent

Autour d'un brasero à Wandre - © RTBF

Wandre

Des huissiers sont descendus à Wandre, ce lundi vers 8h, afin d'obliger les protestataires à quitter les lieux. Les manifestants ont refusé toute interview à nos journalistes.

Quatre piquets, réunissant une quarantaine de manifestants au total, étaient positionnés aux abord du pont de Wandre et aux accès à l'avenue de l'Indépendance, où se situe le port pétrolier et les dépôts de chez Total et Avia, depuis vendredi. Un conducteur de poids lourd avait même montré sa solidarité en plaçant son camion en travers du passage du pont de Wierde.

Sclessin

A Sclessin, un huissier a fait lever un des deux piquets du dépôt Total tôt ce lundi matin... avant d'être rapidement remis en place par les manifestants. Ils risquent 5000 euros d'amende par personne, et par camion.