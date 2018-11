Gilets jaunes à Liège: un périmètre autour de la zone pétrolière imposé par la Ville

Le Cabinet de Willy Demeyer a annoncé ce mardi en fin de journée la promulgation d'un arrêté interdisant l’entreposage de matériaux combustibles, leur incinération ainsi que les entraves sur la voie publique dans un rayon de 500 mètres autour de la zone pétrolière Wandre-Scléssin en raison de "comportements dangereux" constatés sur place.

"Il s’agit d’une mesure qui n’entrave pas le droit à manifester", ont tenu à préciser les autorités qui, après une réunion en présence des services de pompiers, police, sécurité civile et des exploitants, ont publié l'arrêté insistant sur le fait que "des manifestants utilisaient de plus en plus de braseros ou mettaient le feu à des palettes en bois et à des pneus."

"Ces comportements sont dangereux, a fortiori à proximité d’entreprises SEVESO" ont avancé les autorités liégeoises. Selon elles, les risques sont de trois ordres : risque d'incendie, voire d'explosion, dans un des dépôts pétroliers ; risque d'accident d’un camion-citerne pouvant occasionner une explosion ainsi qu’une pollution du sol et du fleuve ; enfin, risque, avec les barrages physiques, de retarder, voire d’empêcher, l’accès des services de secours (et notamment des services incendie).

Ces derniers jours, les pompiers ont dû intervenir près de 15 fois pour éteindre des feux allumés volontairement, a précisé la Ville de Liège.

La multiplication des feux et des barrages physiques constitue "un risque important susceptible de conduire à une catastrophe". "Il s’agit là d’une atteinte grave à la sécurité des habitants, des travailleurs et des manifestants eux-mêmes", ont ajouté les autorités.

Il est demandé aux manifestants de respecter scrupuleusement cet arrêté que les services de police sont quant à eux chargés de faire appliquer.