Gilets jaunes : à Charleroi, la mobilisation continue même si elle est moins visible

Cela fait près d’un an que le mouvement s’est créé en Belgique. Les gilets jaunes, une mobilisation que beaucoup croient éteinte. Et pourtant, à l’abri des caméras, la communauté carolo s'active au quotidien. Yohann Bruyère, l’un des membres, nous explique l’évolution du groupe.

Communiquer autrement

Créer des capsules vidéo : voici le nouveau projet des gilets jaunes de Charleroi. La première a été diffusée mercredi soir, lors d’une projection à l’espace culturel "Le vecteur". Il s’agit d’un recueil de témoignages, avec cette question de base : "quand commence la fin du mois, pour vous ?". Une nouvelle manière de communiquer pour les gilets jaunes. "Nous avons décidé de faire évoluer notre visibilité. On avait vraiment besoin d’avoir une vision, un regard différent de ce qui était proposé à la télévision… un regard plus humain. Et expliquer les causes de notre mouvement, de notre colère. On a plongé sur cette opportunité, mais encore aujourd’hui on a un peu peur de parler aux médias, que nos propos soient dilués", explique Yohann.

Se former pour agir

"Un an plus tard, aucune de nos revendications n’a trouvé de réponse", dénonce Yohann. "Après avoir crié notre colère, on a décidé de se former. On a été aidés à l’Université de Mons, pour nous structurer, apprendre la Constitution et ses faiblesses. On a aussi appris des choses sur le droit de manifester. Maintenant on va se former en permaculture et en circuits courts. Personne n’agit, donc ce seront peut-être les gilets jaunes qui vont pousser ce levier."

A présent, le groupe agit. "Hier par exemple, on a été à Jumet déposer des meubles à des précarisés. Ça faisait deux ans qu’ils attendaient de manger sur une table. On fait des actions concrètes dans ces domaines-là. On passe notre temps après notre journée à donner des coups de main gratuitement et ça fait du bien au cœur. Pour une fois, on est utiles. On paye des taxes et on ne voit rien qui s’améliore, donc on agit nous-mêmes. On recherche des dons de nourriture, on fait à manger pour des SDF, on s’informe sur la mendicité dans les grandes villes de Wallonie, on s’informe aussi sur la crise du logement. Il y a 1600 bâtiments non habités à Charleroi, c’est honteux. On ne va pas attendre que quelqu’un vienne nous chercher par la main. Nous, on se réunit, on vote, et on s’y tient", conclut Yohann.