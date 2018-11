Gilets jaunes à Bruxelles: retour au calme après les tensions, 70 arrestations administratives, 4 judiciaires (photos et vidéos)

A 18h, un dernier bilan fait état de 70 arrestations administratives et de 4 arrestations judiciaires, dont celle d'un mineur. Parmi les trois personnes arrêtées judiciairement, l'une est suspectée d'avoir commis des faits de port d'arme et une autre est suspectée de dégradations volontaires. La troisième personne a été aperçue en possession de produits stupéfiants et a reçu une convocation pour une audition ultérieure par les services de police .

Un dossier pour incendies volontaires a également été ouvert après l'incendie de deux véhicules appartenant aux forces de l'ordre. Les suspects en cause pour cet incident n'ont pas encore été identifiés.