Gibecq: bientôt 6500 chèvres élevées au village?

Un projet de chèvrerie industrielle suscite des craintes. L'élevage concerné compte actuellement 1000 chèvres. Il pourrait accueillir 5500 animaux de plus, devenant ainsi la plus grande chèvrerie de Belgique. Des habitants et agriculteurs locaux font savoir leurs inquiétudes. Ils redoutent des nuisances environnementales, mais aussi l'arrivée d'une structure XXL, alors qu'ils favorisent les circuits courts. L'enquête publique a lieu pour le moment.

Au sein du village, il reste une quinzaine de petits agriculteurs. Les fermes familiales font l'identité de Gibecq. Tous les petits producteurs locaux sentent menacés par ce projet de chèvrerie industrielle. "On n'est pas contre, mais il faut que cela reste à taille humaine. Un bon millier de chèvres c'est raisonnable, les proportions ici sont à l'encontre de tous les développements que l'on veut créer à l'heure actuelle".

Les raisons de la colère

Premier problème pointé: l'augmentation exponentielle de la production de lait. "Cela va faire chuter les prix", dénoncent les agriculteurs. "La rentabilité diminuera. On va se retrouver dans le même créneau que les vaches laitières", assurent-ils. L'autre problème, c'est la surenchère sur les terres. Ici il y a une centaine de brebis. Pour se nourrir elles ont besoin de paille, de céréales. Si l'extension de la chèvrerie est validé, la terre va se faire plus rare. Cela risque de provoquer une flambée des prix des aliments. "Avec cette entreprise-là qui bouffe tout ce qui est libre, ça bloque tous les agriculteurs moyens qui voudraient récupérer quelques hectares. C'est pour l'ensemble de l'agriculture paysanne un problème énorme", explique un agriculteur.

Les riverains s'inquiètent quant à eux du bien-être animal, des odeurs et de la pollution.

Les politiques invités à se positionner

L'enquête publique prendra fin lundi. Riverains et agriculteurs espèrent pouvoir d'ici là interpeller leurs responsables politiques, afin de préserver leur agriculteur à taille humaine. "Nous demandons très officiellement et publiquement à chaque liste qui se présente aux prochaines élections de nous faire savoir si elle est favorable ou défavorable à ce projet. Nous communiquerons (...) à la presse le résultat de cette demande ainsi que sur les réseaux sociaux et dans les boîtes aux lettres des Gibecquois : quelle liste est favorable, quelle liste est défavorable, qui n'a pas répondu. (...) De la sorte, chaque citoyen connaîtra clairement la position de chaque liste et pourra se forger une opinion sur la question", annonce dans un communiqué le Comité des Citoyens de Gibecq".

Le propriétaire de la chèvrerie n'a pas voulu réagir à notre micro.