GIAL: Mohamed Ouriaghli, député PS et ex-échevin à la Ville de Bruxelles inculpé

La RTBF a appris que l’actuel député et ancien échevin à la Ville de Bruxelles Mohamed Ouriaghli (PS) fait l’objet d’une inculpation dans le cadre du dossier GIAL, l’organisme en charge du parc informatique de la Ville de Bruxelles. Le dossier judiciaire a été instruit par le magistrat Michel Claise. Mohamed Ouriaghli est inculpé de corruption passive et d'infractions sur les marchés publics.

Le licenciement du directeur général

Mohamed Ouriaghli, échevin entre 2006 et 2019, a géré la compétence Informatique et a été président de GIAL. C’est dans ce contexte qu’en 2016 est révélé l’un des nombreux scandales de l’ASBL. La DH annonce le licenciement du fraîchement nommé directeur général et deux collaborateurs sur fond de mauvaise gestion des marchés publics et du personnel, dénoncée dans une lettre anonyme. Plainte est alors déposée contre X par la Ville de Bruxelles et Mohamed Ouriaghli. Un élément retient l’attention dans ce dossier, outre des soupçons de malversations et de corruption, celui de voyages en France et aux Etats-Unis. Des vacances présentées comme des missions d’affaires, offertes par des entreprises avant contrats. L'un des voyages litigieux a eu lieu du 22 au 28 octobre 2016 aux Etats-Unis et a été organisé en partie par Proximus.

Depuis son licenciement, le directeur général en question, Yves Vander Auwera s’est défendu à plusieurs reprises avec force dénonçant "une cabale". Il a d’ailleurs introduit une action contre son licenciement devant le Tribunal du Travail. Pourquoi ce licenciement dès lors? Dans le journal De Morgen du 19 février 2018, Yves Vander Auwera en explique longuement les raisons. Selon lui, c’est son côté perturbateur qui dérangeait. Il affirme avoir été remercié après avoir mis en lumière, entre autres, les incohérences et la légalité du contrat de consultance du directeur des Développements Michel Leroy. Début 2019, ce contrat fait la une de presse: le consultant privé externe était payé 1000 euros par jour et ce depuis 18 ans par l’ASBL.

Quelques mois après l’affaire du Samusocial, ce dossier mettra en lumière de nouvelles pratiques qui posent questions. D’autant que la gestion de GIAL a régulièrement fait l’objet de questionnements.

Yves Vander Auwera affirme également que les voyages litigieux étaient des déplacements professionnels justifiés. Mohamed Ouriaghli a même participé au fameux voyage aux Etats-Unis. C'est l'une des raisons de son inculpation.

Immunité parlementaire

En tout cas, l’inculpation de Mohamed Ouriaghli fait suite à des auditions par la police menées en février 2019. Aujourd'hui, Mohamed Ouriaghli réélu avec 4.414 voix le 26 mai dernier, est simple député. Il a prêté serment dans le nouveau parlement bruxellois début juin. Afin de respecter les règles du PS en matière de décumul, il avait choisi de ne plus cumuler et de ne plus faire partie du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles. Protégé par son immunité parlementaire, Mohamed Ouriaghli pourrait faire l’objet d’une demande de levée de cette même immunité par le Parquet général. A charge de l’assemblée de l’accepter ou de la refuser.

M. Ouriaghli est effondré et conteste les faits reprochés

Pour sa part, Maître Antoine Leroy, avocat de Mohamed Ouriaghli, réagit auprès de la RTBF: "L'inculpation a été notifiée à mon client le 21 juin dernier. On lui reproche des faits de corruption passive et des infractions en matière de marchés publics. La lettre d'inculpation ne contient aucun détail. Les seules informations dont dispose mon client sont les questions qui lui ont été posées au début de cette année, à une reprise, par les enquêteurs lors d'une audition. M. Ouariaghli est effondré: une inculpation pour de tels motifs et des faits qu'il conteste totalement, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. A ce stade, il est difficile de développer une défense étant donné que nous n'avons pas encore eu accès au dossier dont nous ignorons les éléments factuels. Le Parquet général, s'il l'estime nécessaire, demandera une levée de l'immunité parlementaire. En tout cas, M. Ouriaghli est prêt à affronter les juges et tout qui pourrait entendre le plaidoyer de son innocence. Il va se défendre le moment venu. A ce que je sache, il n'y a aucune raison que M. Ouriaghli démissionne de son mandat de parlementaire pour lequel il vient de prêter serment, par rapport à une inculpation sur des faits qu'il conteste totalement. Il faut tout de même rappeler que c'est M. Ouriaghli et la Ville de Bruxelles qui prennent l'initiative de porter plainte parce qu'il a reçu des éléments qui lui permettent de penser que certaines personnes à GIAL ont peut-être commis des faits délictueux. Cette plainte se retourne contre lui? Il semble a priori curieux qu'une personne qui ait quelque chose à se reprocher se jette dans la gueule du loup en allant prendre l'initiative de constituer partie civile auprès d'un juge d'instruction pour dénoncer des faits par rapport auxquels il aurait un degré quelconque d'implication."

Ce jeudi, Marc Uyttendaele, l’avocat de la Ville de Bruxelles, nous indiquait ne pas être au courant de cette inculpation. "Nous avons demandé des devoirs complémentaires qui nous ont été accordés. Le dossier devait connaître des suites à la rentrée", explique Maître Uyttendaele.

Proximus également inculpé

Par ailleurs, la RTBF a obtenu confirmation qu’Yves Vander Auwera a également été inculpé dans ce dossier. Contacté, celui-ci ne souhaite pas réagir. Mais selon nos informations, celui-ci se déclare serein à l’idée de pouvoir enfin expliquer à la justice le contexte de son licenciement et des attaques subies depuis près de trois ans.

L'entreprise Proximus a également été inculpée. Celle-ci explique dans un texte interne "contester formellement avoir commis la moindre infraction dans ce dossier, mais entend réserver ses arguments pour la justice et ne pas faire davantage de commentaires. Proximus demandera accès au dossier afin de comprendre les éléments qui ont conduit à cette décision et continuera à collaborer pleinement à l’enquête."

La décision finale de poursuivre ou non les différentes parties incombera à la Chambre du conseil. Celle-ci devrait se prononcer l'automne prochain.