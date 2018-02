GIAL: l'opposition aura accès à tous les documents en intégrant le CA

Quelque peu tendu, le conseil communal qui se tenait ce lundi à Bruxelles s'est malgré tout soldé par l'obtention d'un compromis entre majorité et opposition sur le cas de l'asbl GIAL, le dossier chaud du moment.

Sur proposition du bourgmestre Philippe Close (PS) et du collège, l'opposition fera très prochainement son entrée dans le conseil d'administration de l'asbl chargée de la gestion du parc informatique bruxellois et aura dans le même temps ainsi accès à l'ensemble des dossiers relatifs à GIAL.

Il aura fallu plus d'une heure et demie de débat et de questions-réponses pour parvenir à cet engagement.

Dans les 48 heures, les nouveaux représentants de l'opposition au sein du CA de GIAL seront désignés, à l'exception du cdH qui y siège déjà. Ils seront immédiatement intégrés comme observateurs, ce qui leur permettra déjà d'accéder aux documents, en attendant qu'une assemblée générale soit convoquée.

"Le représentant de la N-VA Johan Van den Driessche a fait part de sa réticence à accéder aux informations via une entrée au CA car cela risque selon lui de le contraindre à observer le silence sur certaines de celle-ci, notamment lorsqu'elle revêtent un caractère personnel", rapporte par ailleurs l'agence de presse Belga.

Notons encore qu'un conseil communal spécial devrait être organisé le 26 mars prochain pour répondre aux potentielles nouvelles questions que se poseraient l'opposition après cette entrée au CA.

Quid de la commission spéciale ?

Lors de la séance de ce lundi, les conseillers Ecolo, cdH et DéFI devaient initialement proposer une motion pour que soit instaurée une commission spéciale afin de tout savoir sur cette affaire et de faire des recommandations en matière de bonne gouvernance.

Il semblait toutefois que, d'un point de vue juridique, la mise en place de cette solution posait problème. Cette motion n'a dès lors pas été soumise au vote.

Majorité et opposition cherchaient donc une autre option, avant de parvenir à ce compromis, via une ouverture du CA de GIAL à l'opposition.

"Il n'y a pas de second scandale en cours"

Durant le conseil communal, l'échevine Karine Lalieux (PS), autrefois en charge de l'informatique et donc ex-présidente de GIAL, avait pris la parole, lançant notamment : "Arrêtons de nous flageller !".

"Il n'y a pas de second scandale en cours, avait ajouté la socialiste, relayée par l'un de nos confrères de BRUZZ. Je suis prête à reconnaître qu'il y a eu des erreurs, (mais nous avons) toujours servi dans l'intérêt général."

"Le politique ne peut plus vivre caché"

Par la voix de Fabian Maingain, DéFI avait, en début de conseil, réclamé "le retour du contrôle" des mandataires en toute transparence. "Le politique ne peut plus vivre caché", a-t-il lancé.

"Il faut le retour, sans concession, du contrôle des élus dans une transparence totale. Oui, le ménage a commencé, mais il faut poursuivre, et pas seulement entre soi", a-t-il ajouté, cité sur Twitter par son collègue Michaël François (DéFI).