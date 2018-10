Ghyssels sur les négociations à Forest : "Si on avait pris le temps, on aurait eu une autre majorité"

Marc-Jean Ghyssels (PS) aura mis quelques jours à digérer la nuit du 14 au 15 octobre. Quelques heures de tension pendant lesquelles trois scénarios de coalition ont circulé dans une atmosphère de mélodrame. Quelques heures où tout a basculé pour lui : passé de bourgmestre candidat à sa succession à simple conseiller communal d'opposition. "Une nuit chaotique", comme il la décrit, sans esquiver sa part de responsabilité.

C'est une responsabilité collective

S'il sort de sa réserve aujourd'hui, ce n'est pas pour flinguer ses adversaires, mais pour regretter une certaine de forme de précipitation. Il évoque une "situation arithmétique difficile". La pression, aussi, de la loi électorale qui prévoit que la première présentation d'un candidat bourgmestre qui parvient au secrétaire communal est validé.

"C'est un peu une course pour être le premier à déposer un accord de majorité, sinon on risque de se retrouver dans l'opposition. Cela met énormément de pression, alors que c'est un soir où tout le monde est déjà très fatigué, après une longue campagne dont les tensions sont encore présentes. Il ne me semble pas que c'est le moment idéal pour trouver de bons accords. J'ai l'impression que personne n'est content : l'électeur ne comprend pas à juste titre et les différents partis se rendent compte que la situation reste extrêmement difficile", allusion à la majorité très courte dont dispose la nouvelle coalition Écolo/MR/cdH.

Cela m'étonnerait très fort que ceux qui ont scellé un accord ont pu confronter leurs programmes

Donner du temps au temps : avec le recul, c'est ce que Marc-Jean Ghyssels aurait voulu privilégier. Faisant référence à la formation du gouvernement fédéral Di Rupo, le bourgmestre sortant admet que "541 jours, c'est bien sûr excessif. Mais tout de même, on forme une sorte de mini-gouvernement qui va gérer le quotidien de 57 000 personnes. Il faudrait peut-être faire ça plus sereinement qu'en quelques heures. Je n'essaye pas de dire que je ne suis pas responsable. C'est une responsabilité collective, j'ai participé aussi à cette situation chaotique et je le regrette."

Mais se poser et discuter du fond aurait-il réellement pu faire émerger une autre majorité? "Je le pense, oui. Sereinement, sans éclats de voix, sans actes impulsifs, parce qu'on aurait autour de la table des gens qui arrivent à se parler, tout simplement", conclut Marc-Jean Ghyssels.

Rappelons que le scrutin forestois avait fait émerger une coalition progressiste Écolo/PS qui paraissait s'imposer mathématiquement.